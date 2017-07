Inter, D'Ambrosio: "Dopo la scorsa annata i nostri tifosi meritano delle gioie"

Fonte: Riscone (BZ) - Dall'inviato al centro sportivo 'Raicperting'

Intervenendo sul palco dell'Inter Village al termine dell'allenamento mattutino, il terzino nerazzurro Danilo D'Ambrosio ha salutato il pubblico presente con queste parole: "Per me è un piacere essere qui. Dopo la scorsa stagione vogliamo regalare delle gioie ai nostri tifosi perché se lo meritano dopo quanto visto l'anno scorso. Ci hanno aiutato moltissimo in periodi duri e non facili".