Inter, D'Ambrosio: "Il palo? Ero già convinto di aver fatto gol"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio ha commentato il derby vinto contro il Milan ai microfoni di Inter Tv: "Il palo? Io sono uno pignolo e voglio trovare sempre il massimo. Ero già convinto di aver fatto gol, poi Rodriguez mi ha deviato questa palla... Ed è finita sul palo. Il ruolo di centrale? Come ho detto più volte, quando scendi in campo e sai quello che devi fare è tutto più semplice - riporta Fcinternews.it -. Da quinto riesci a crearti e ad avere molte occasioni da gol, ma per me non c'è alcun tipo di differenza con il ruolo di terzo in difesa: cambiano le giocate, ma intensità e voglia di vincere devono rimanere uguali. Il gruppo? Questa squadra è stata costruita per dar fastidio alle grandi: intendo quelle che negli ultimi anni hanno fatto meglio di noi. Come ha detto il nostro allenatore, la corsa è iniziata. Ma siamo solo a settembre. Il fatto di avere un tecnico come Conte ti alza l'asticella, ma anche la responsabilità: un pareggio, per il nostro allenatore e quindi anche per noi, è automaticamente una sconfitta. Stiamo crescendo sul piano mentale. Inter più avanti sul Milan? Abbiamo delle dinamiche di gioco a mio parere più avanti rispetto al Milan, però c'è ancora tanto da migliorare. Questa squadra, a mio avviso, non ha ancora fatto vedere il 100%. Il tempo è ancora poco: in due mesi non puoi fare al 100% quello che ti chiede l'allenatore. Ma con l'abnegazione che abbiamo, possiamo fare altri passi in avanti".