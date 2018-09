Inter, D'Ambrosio: "Le polemiche arbitrali? Rispondo con il silenzio"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Danilo D’Ambrosio, che ha siglato il gol che ha regalato la vittoria all’Inter, ha commentato così la gara nel post partita: “Quando sei costretto a vincere per forza ti esponi a ripartenze. Non abbiamo avuto un buon inizio di campionato ed essendo l’Inter dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, per questo a volte ci scopriamo. Abbiamo una rosa più ampia con giocatori che possono fare la differenza. Siamo anche più bravi nelle palle inattive e possiamo toglierci tante soddisfazione. Vittoria col Tottenham? Ti porta tanto entusiasmo, ma tutte le vittorie portano energie positive. La vittoria porta vittorie. Sulle dichiarazioni di Cognigni? Rispondo con il silenzio e con gli episodi negativi che sono stati capitati a noi. Noi vogliamo vincere sempre, la Fiorentina rispetto ad altre squadre aveva grande qualità. È un’ottima squadra e farà un grande campionato”.