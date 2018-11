Inter, da Rabiot a Tonali fino a Herrera e Barella: tante idee per la mediana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti nomi per il centrocampo dell'Inter che verrà. Il club nerazzurro prenderà almeno un nuovo elemento per la mediana, se non a gennaio certamente a giugno, e oltre quello di Luka Modric ci sono altri nomi sul taccuino della dirigenza. Da Adrien Rabiot, in scadenza con il PSG, a Sandro Tonali fino a Hector Herrera e Nicolò Barella. Tante idee per altrettante trattative certamente non semplici. A riportarlo è Tuttosport.