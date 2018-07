Inter, dal Portogallo: lo Sporting CP torna su Joao Mario, nodo ingaggio

© foto di Federico Gaetano

Nell'estate del 2016 l'Inter ha comprato Joao Mario dallo Sporting Clube de Portugal. Adesso, dopo che il portoghese ha steccato entrambe le stagioni (anche in prestito altrove), il centrocampista portoghese potrebbe tornare in patria. E' quanto affermano i colleghi di Correio de Manha, secondo cui lo Sporting sarebbe pronto a riaccogliere il numero 10. Il nodo però è sull'ingaggio: in nerazzurro Joao Mario percepisce 2,7 milioni di euro a stagione, una cifra che il suo ex club non potrebbe garantirgli. Intanto le parti sarebbe al lavoro per trovare un'intesa.