Inter, Dalbert: "Non vado via, voglio dimostrare il mio valore"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino dell’Inter Dalbert Henrique ha parlato ai microfoni di Sky in occasione dell’evento in collaborazione con Brooks Brothers: “Sono stato pagato tanto, ma questo per me non è mai stato un peso. All’Inter c’è tanta pressione perché è una grande squadra. Nei top club è così. L’Inter ha puntato su di me per quanto ho fatto nel campionato francese. Marsiglia interessato? In questo momento non penso ad andare via nemmeno in prestito. Io e la mia famiglia siamo molto felici qui. Voglio restare all’Inter e avere l’opportunità di dimostrare quanto valgo”.