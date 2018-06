Inter, Dalbert obiettivo OM: Monaco ancora favorito

SPAL, Fares: "Non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura"

Pescara, accordo con l'Inter per Palazzi

Inter, Suning ha già rifiutato un'offerta per il club

Juventus su Magnani, Goretti conferma: "Incontro in settimana"

Fiorentina, mercoledì incontro con l'Udinese per De Paul

Juventus, per arrivare a Cancelo servono prima le cessioni

Napoli, non solo Meret. Si tratta anche per Karnezis

Juventus, formulata la prima offerta per Golovin

Torino, Verissimo in settimana in città. Accordo col Santos a un passo

Juventus, Emre Can atteso a Torino entro fine settimana

Roma, Pinamonti la chiave per sbloccare Nainggolan e Berardi

Atalanta, Mandragora obiettivo per il centrocampo

Empoli, sfida al Bologna per Falzerano del Venezia

Bologna, per Santander pronto un quadriennale

Bologna-Genoa, contatti per scambio Destro-Lapadula

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 giugno

