Inter, Dalbert: "Sorpreso dal calore dello stadio e dai tifosi nerazzurri"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lunga intervista, riportata dai colleghi di FcInterNews.it, al terzino sinistro nerazzurro Dalbert a Inter TV. "Capisco l'italiano, soprattutto quello che mi chiede il mister Spalletti. Ascoltare e comprendere è più facile di parlare -spiega il laterale brasiliano-. Sono stato sorpreso dallo stadio e dai tifosi, sono un qualcosa che mi dà emozioni incredibili. E' bello vedere tanta gente che ci motiva e che spinge la squadra in maniera positiva. Ho scelto l'Inter perché volevo migliorare difensivamente, un aspetto molto criticato all'inizio in Europa. In Brasile siamo, molto offensivi, pensiamo ad attaccare e qui in Italia devo imparare anche a difendere".