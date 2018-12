© foto di Imago/Image Sport

Anche in Inghilterra cavalcano l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per avanzare ipotesi sulla successione a giugno di Luciano Spalletti. Il The Express sostiene che nella short-list di Giuseppe Marotta per la panchina nerazzurra figuri, oltre al nome di Antonio Conte, anche José Mourinho, che probabilmente - si legge sul portale Fcinternews.it - lascerà il Manchester United.