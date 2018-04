Inter, dall'Inghilterra: lo United ha messo nel mirino Joao Cancelo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste ultime partite di campionato saranno utili all'Inter per capire se riscattare o meno Joao Cancelo dal Valencia. Dall'Inghilterra però, nelle ultime ore, rimbalza il forte interesse del Manchester United per il numero 7 nerazzurro. A riportarlo è il Daily Express che spiega come José Mourinho abbia individuato il portoghese come obiettivo numero uno per la fascia destra.