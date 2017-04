Inter, dall'Inghilterra: WBA in pressing per arrivare a Eder

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo il Birmingham Mail il WBA ha messo nel mirino l'attaccante dell'Inter Eder. L'ex Samp è uno dei maggiori indiziati per l'addio a fine stagione e la Premier potrebbe rappresentare una ottima prospettiva per lui. Oltre al WBA, da tempo Eder è valutato dal Lione come possibile sostituto del partente Lacazette.