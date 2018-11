Inter, dalla Germania: occhi sul terzino del Dortmund Jeremy Toljan

Ai margini delle scelte del tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre, a gennaio Jeremy Toljan potrebbe decidere di cambiare momentaneamente campionato per avere più spazio. Secondo il portale tedesco Fussballtransfers.com, sul difensore ex Hoffenheim ci sarebbero le attenzioni di Inter e Betis Siviglia, pronti ad aprire le proprie porte al polivalente terzino, che ha un contratto col BVB fino al 2022 e che il club giallonero sarebbe disposto a cedere in prestito anche fino a giugno 2020, per consentire a Foljan, mai impiegato quest'anno da Favre dopo le 18 presenze in Bundesliga della scorsa stagione, di ritrovare il ritmo partita.