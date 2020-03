Inter, dalla Germania: Perisic spinge con il Bayern Monaco per il riscatto in estate

vedi letture

Ivan Perisic spinge sempre di più per il riscatto del Bayern Monaco. La scorsa estate l'esterno croato s'è trasferito in Germania in prestito con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro e adesso, come riportato dai colleghi tedeschi di Sport1, vorrebbe restarci. L'ex Wolfsburg sta bene in Baviera e spera di convincere il club a comprarlo definitivamente.