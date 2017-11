Inter, dalla Germania: Vidal in rotta col Bayern, nerazzurri alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante le ultime dichiarazioni del ds Ausilio ("A gennaio niente acquisti senza uscite"), l'Inter resta in pressing per il centrocampista del Bayern Monaco Arturo Vidal. Il nazionale cileno - scrive Kicker - è in rotta col club bavarese e i nerazzurri osservano così l'evolversi della situazione con grande interesse.