Inter, dalla Spagna: anche l'Atletico Madrid pensa a Ramires

A gennaio è ipotizzabile che l'Inter provi a rinforzare il centrocampo e il nome di Ramires, centrocampista brasiliano in forza al Jiangsu Suning, sembra quello più facilmente raggiungibile in quanto a costo praticamente zero, visto il legame tra nerazzurri e club cinese. Ma se a Milano non si prendesse una decisione, l'ex Chelsea potrebbe comunque tornare per qualche mese in Europa con un'altra maglia. Rumors dalla Spagna (El Gol Digital) indicano l'Atletico Madrid interessato al suo ingaggio, con Diego Pablo Simeone che apprezza la versatilità di Ramires.