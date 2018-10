Inter, dalla Spagna: il Real offre Modric e 40 mln per Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luka Modric e 40 milioni di euro per arrivare a Mauro Icardi. Questa, secondo Diario Gol, l'idea del Real Madrid in vista della prossima stagione. Secondo il media spagnolo l'argentino è nel mirino delle Merengues che presenteranno questa offerta per provare a far tentennare i nerazzurri.