Inter, dalla Spagna: Modric ha dovuto ritrattare altrimenti niente aumento

© foto di J.M.Colomo

Si è scatenato un polverone intorno a Luka Modric nelle ultime ore, dopo che il croato ha smentito via Instagram la notizia del suo essersi offerto all'Inter in prima persona, da lui definita come una "stupidaggine". Secondo i colleghi di AS questa presa di posizione è stata in qualche modo costretta dall'evolversi delle cose, per il quale se non avesse smentito sarebbe stato multato da Florentino Perez e avrebbe detto addio all'aumento di ingaggio promesso.