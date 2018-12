Fonte: FcInterNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poco prima del match contro il Napoli, Stefan De Vrij si sofferma a parlare ai microfoni di InterTV: "Sicuramente siamo motivati dopo aver subito il pari dal Chievo nei minuti finali. Abbiamo tutti una gran voglia di giocare questa partita e vincerla, sarebbe importante per la classifica - dice il centrale olandese -. Come cambia la preparazione per una partita in questo periodo? Io faccio sempre tutto allo stesso modo, anche l'anno scorso giocammo in coppa di questo periodo. Ripeto: è una partita importante, bisognava prepararla bene".