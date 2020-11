Inter, De Vrij: "C'è tanta delusione. Ora dobbiamo solo vincere e sperare"

Il difensore Stefan De Vrij ha commentato ai microfoni di Inter Tv la sconfitta contro il Real Madrid di questa sera che mette la squadra nerazzurra con un piede fuori dall'Europa: "La prima volta che si sono trovati davanti alla nostra porta è arrivato il rigore dell'1-0. Da lì siamo andati in difficoltà e giocare in dieci ha reso le cose ancora più difficili. Nella ripresa ci abbiamo provato, ma purtroppo non ci è bastato. - continua il difensore - In questo momento non voglio pensare al fatto che abbiamo evitato la goleada, c'è tanta delusione per il risultato e la posizione nel girone. Mancano due partite, cercheremo di vincerle e raddrizzare le cose. Dobbiamo vincere e sperare perché non dipende solo da noi".