Inter, De Vrij: "Dimostriamo la nostra forza anche in campionato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter vuole dare continuità alle ultime vittorie e scende in campo contro la Fiorentina. Prima della gara, Stefan De Vrij ha parlato a Inter TV: "Importante dimostrare carattere come fatto nelle ultime partite, abbiamo creduto di poter vincere fino in fondo. Ma c'è ancora tanta strada da fare. Se vogliamo giocare la Champions anche il prossimo anno dovremo dimostrare la nostra forza non solo in coppa, ma pure in campionato. La Fiorentina? Davanti sono forti, una buona squadra. Simeone lotta su ogni palla, non molla mai, è fastidioso, bravo di testa. Dovremo essere pronti".