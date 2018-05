Nonostante il via ufficiale del calciomercato sia ancora distante, le trattativa sono già entrate nel vivo con diverse squadre che sono vicine a concludere i primi colpi in entrata. Tuttomercatoweb.com vi propone una previsione dei prossimi 10 colpi che potrebbero verificarsi nel...

Inter, Spalletti in ansia per il rinnovo di Icardi: occhio al Real Madrid

Parma, Ferrari: "Ritireremo la maglia numero 6. Per sempre di Lucarelli"

Tutti pazzi per Joao Cancelo: la Juve sfida il Manchester United

Juventus, avviati i contatti per Kovacic: il croato costa almeno 55 milioni

Atalanta, Roma in vantaggio per Cristante grazie alla Champions

Guardiola: "Complimenti Juve, vincere non è mai facile"

Juventus, oggi nuovo incontro per Perin: il problema è la valutazione

Badelj, no all'Inghilterra. La priorità rimane la Fiorentina

Al via l'era Mancini: oggi la prima amichevole a San Gallo

Inter, De Vrij: "Ho firmato per 5 anni. Non vedo l'ora di iniziare"

Emre Can alla Juventus: visite mediche in settimana

Il neo difensore dell'Inter, Stefan De Vrij , ha parlato ai microfoni di Algemen Dagblad , annunciando la durata del suo accordo con il club nerazzurro: "Ho firmato con l'Inter un contratto di cinque anni. Non vedo l'ora di iniziare".

Invio richiesta in corso...

Va al PSG in uno scambio con Neymar

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy