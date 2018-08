Inter, De Vrij: "Non è stato l'inizio che volevamo e cercavamo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ko subito a Sassuolo: “Sicuramente non era l’inizio che volevamo e che cercavamo. Sapevamo che sarebbe stato difficile su questo campo, non ci ha aiutato ma non può essere una scusa. Siamo stati troppo imprecisi, abbiamo preso troppi contropiede e su quello dobbiamo lavorare. Dobbiamo cercare di alzare il ritmo del gioco sicuramente. Possiamo migliorare su quello. Il rigore? Sono episodi che in una partita ci possono stare sempre”.