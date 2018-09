© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Intervistato dal Corriere dello Sport, il difensore dell'Inter Stefan De Vrij ha parlato di vari temi legati all'attualità nerazzurra. Queste alcune battute: "Cosa pensavo di Spalletti quando lo affrontavo nei derby di Roma? Che era bravo tatticamente. Il mio amico Strootman mi aveva parlato bene di lui. E ora posso dire che è un tecnico molto positivo e chiaro: sa cosa vuole e come ottenerlo sul campo. Che parole ha usato Spalletti per convincermi a venire all’Inter? Quando ho parlato con lui e con la società ho capito subito quanto fortemente mi volessero. Per me è stato decisivo sentirmi così importante".