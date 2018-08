Inter, delusione Icardi: solo 18 palloni toccati contro il Sassuolo

Fonte: fcinternews.it

Tra le tante note dolenti della serata di Reggio Emilia, che ha visto l'Inter capitolare per mano del Sassuolo, non manca il dato desolante dei palloni toccati da Mauro Icardi, sovente fuori dal gioco e mai comunque in grado di offrire alternative valide con movimenti smarcanti: alla fine, da notare Opta, Maurito ha toccato solo 18 palloni, riuscendo comunque ad andare al tiro per ben 5 volte sulle 15 conclusioni effettuate dai nerazzurri.