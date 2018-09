Inter, difetti risolvibili e un mattone di sicurezza in più

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Serviva continuità di risultati e l'obiettivo è stato raggiunto. Una prestazione ambigua da parte dell'Inter è ciò che ha di fatto caratterizzato l'anticipo del primo turno infrasettimanale della stagione, mettendo comunque in luce la capacità di soffrire da una parte ed una buona mole di gioco dall'altra, specie per larghi tratti del primo tempo. La fluidità della manovra continua a rappresentare il tallone d'Achille della truppa di Spalletti, spesso deficitaria di qualità nella fase della prima costruzione e un po' troppo prevedibile al momento di trovare l'accelerazione corretta. Tutti difetti risolvibili, specie nel momento in cui il tecnico di Certaldo riuscirà a reperire l'alchimia adeguata tra le caratteristiche dei veri interpreti di cui dispone in fase avanzata. Intanto arrivano i punti, e con essi un po' di certezza più rispetto a quelle che sono le proprie qualità. Spesso una buona stagione nasce proprio da questa indispensabile presa di coscienza.