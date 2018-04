Inter, Dimarco verso il ritorno ma il futuro è incerto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta fcinternews, l'Inter è pronta a esercitare il diritto di riacquisto (fissato a 7 milioni entro la fine di maggio) per riportare a Milano il terzino Federico Dimarco, attualmente al Sion. Il club svizzero ha acquistato il giocatore per 4 milioni durante la scorsa sessione estiva di mercato ma non gli ha concesso molto spazio. Nonostante ciò, l'entourage del giocatore ha ricevuto rassicurazioni dalla dirigenza nerazzurra: il difensore tornerà, anche se potrebbe essere nuovamente ceduto.