Inter, distanza col Dortmund per Dalbert: la formula non convince

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La trattativa fra Inter e Borussia Dortmund per Dalbert Henrique, si legge su Tuttosport, è entrata nel vivo. Il neo tecnico giallonero Lucien Favre spinge per lui, ma al momento non combaciano le idee dei due club. Il Dortmund chiede il prestito con diritto di riscatto, l'Inter vorrebbe l'obbligo anche perché dovrà sborsare al Nizza 26 milioni per lui.