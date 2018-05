Inter, domani le visite mediche di Lautaro Martinez

Lunga intervista rilasciata da Giuseppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, a margine della presentazione del libro del collega Antonio Barillà: "Una storia scritta in panchina". Queste le parole dell'ad bianconero raccolte da TMW. Cosa pensa del ritorno in Italia...

TMW - Marotta: "A.Sandro verso il rinnovo, Dybala no. Morata? E' utopia"

Un talento al giorno, Ryan Gauld: il mini-Messi from Scotland

Un talento al giorno, Javairo Dilrosun: il bacino olandese per la sinistra

Un talento al giorno, Ethan Ampadu: classe e personalità per il Chelsea

Un talento al giorno, Moussa Sylla: star all'esordio in Ligue 1

Un talento al giorno, Melayro Bogarde: buon sangue non mente

Un talento al giorno, Okechukwu Godson Azubuike: muscoli per la Nigeria

Oggi sbarca a Milano, sponda Inter, Lautaro Martinez , accompagnato dal presidente del Racing Victor Blanco e il ds Diego Milito. Domani le visite mediche di rito. Inizierà così - sottolinea La Gazzetta dello Sport - l'avventura interista dell'argentino che, nonostante i tentativi del club di Avellaneda, comincerà a lavorare agli ordini di Spalletti fin da luglio. Martinez gioca col numero 10, ma è un attaccante atipico: bravissimo tecnicamente, con movenze da prima punta e gestione del pallone da rifinitore. Svaria molto, ha grande qualità ma, nonostante questo, anche una grande grinta. Non a caso è soprannominato il Toro.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy