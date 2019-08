Inter, Dzeko sfuma e Conte sbuffa. Occhio all’occasione Sánchez

Il Niño Maravilla è stato dichiarato incedibile dal tecnico dello United, ma può diventare una carta interessante di fine mercato

Tanto tuonò che piovve. Dove i tuoni corrispondono alle tante giornate passate a parlare e studiare un futuro ancora insieme. E la pioggia, invece, trova corpo in quel sì che Edin Dzeko ha pronunciato nella giornata di ieri. Sì alla Roma. Sì al rinnovo e ad altre tre stagioni in giallorosso. Con la bellezza di 4,5 milioni netti in tasca ogni anno, più notevoli bonus che possono far lievitare lo stipendio a cifre che per il bosniaco, fino a poco tempo fa, erano impensabili in ottica capitale. E l’Inter? Tanta calma, forse anche troppa. Dopo il colpo Lukaku, a Milano ci si è concessi un relax se possibile eccessivo. Con la convinzione che l’accordo con l’ex City fosse inscalfibile come quello stretto con il bomber dello United. Peccato che la Roma non ha mai scaricato il suo attaccante come d’altra parte avevano fatto i Red Devils con Romelu. Anzi, il club intero, dalla dirigenza al magazziniere, appresa e compresa la posizione del giocatore che inizialmente rifiutava il rinnovo del contratto, incassato il no secco di Higuain e Icardi (unici potenziali sostituti di Dzeko nella testa del ds Petrachi), ha avviato potenti opere di convincimento che, infine, hanno portato i risultati sperati. Il ragazzo resta ed è pure contento di farlo. E dire che appena sette giorni prima spingeva ancora per andare via. Marotta e Ausilio hanno adesso 15 giorni di tempo per completare il reparto offensivo. 15 giorni di tempo per cedere gli esuberi e provare a sistemare Maurito. L’ipotesi dello scambio con Dybala va monitorata fino all’ultimo istante del mercato. E poi ci sono tutti quei nomi (Llorente a costo zero su tutti) che costituivano il cosiddetto piano B e che, da adesso, entrano in gioco. Interessante la pista che porterebbe ad Alexis Sánchez: El Niño Maravilla (30 anni) rappresenta un’opportunità di mercato mica male per i nerazzurri. Bisogna agire in fretta. Conte reclama il suo secondo, promesso, indispensabile, centravanti.