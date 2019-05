Inter, è Gagliardini la carta per abbassare il costo di Chiesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter continua a pensare a Federico Chiesa come obiettivo prioritario della propria campagna acquisti. I nerazzurri stanno cercando il modo di abbassare le alte proposte della Fiorentina e l'ultima idea è quella di utilizzare Roberto Gagliardini come contropartita per togliere qualche milione dal prezzo finale. Il giocatore, accostato ai viola già a gennaio, sarebbe disposto ad arrivare in riva all'Arno, ovviamente a patto che la squadra resti in Serie A. A riportarlo è Firenzeviola.it.