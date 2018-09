Inter, è il momento di Keita: Spalletti sarà decisivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol pazzesco con la maglia della nazionale e tanto entusiasmo per questa nuova avventura professionale. I prossimi impegni dell’Inter metteranno in luce anche le possibilità di inserimento nel circuito nerazzurro di Keita Balde. Cercato con insistenza in estate per espressa richiesta di Luciano Spalletti, il senegalese ha dato alcune risposte confortanti nelle prime uscite interiste nella stagione in corso, pur non avendo ancora trovato la via del gol. Le sue qualità sono uniche nel reparto interista, che mancava di imprevedibilità, velocità e cambio di ritmo: anche per questo motivo il suo contributo può diventare di fondamentale importanza qualora l’ex giocatore di Lazio e Monaco dovesse riuscire a fondere le sue caratteristiche con quelle dei compagni di reparto sino a diventare parte integrante di un meccanismo che lo ha inevitabilmente visto come estraneo nelle prime uscite. La qualità, di certo, non fa difetto a questo progetto di fuoriclasse per il quale i milanesi si sono impegnati economicamente in estate, convinti di poter fare di lui un protagonista del calcio continentale ed uno dei migliori interpreti del ruolo di competenza. La parte più importante del lavoro sarà dunque demandata a Spalletti, demiurgo del progetto Inter e ispiratore dell’idea di riportare Keita in Italia. Il campo sarà giudice imprescindibile e le prossime settimane daranno un segnale importante.