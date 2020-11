Inter e Milan, è derby di Milano per arrivare a Maksimovic del Napoli

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del telegiornale di Sportmediaset, tra i giocatori in scadenza nel 2021 figura anche Nikola Maksimovic. Sul centrale del Napoli, in particolare, sarebbe vivo un derby tra Inter e Milan: sia Conte che Pioli hanno dimostrato di apprezzare l'ex Torino e si potrebbe profilare un derby di mercato nella prossima sessione di mercato. Per quanto riguarda la situazione rinnovi in casa Milan, Sportmediaset sottolinea come la dirigenza rossonera sia al lavoro sia per Donnarumma che Calhanoglu. Per il turco, in particolare, la situazione è resa difficile dalle alte richieste del giocatore. Alla finestra per il 10 rossonero, secondo Mediaset, ci Atletico Madrid, Inter e Napoli.