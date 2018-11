Inter e Roma, duello per Darmian: il terzino può tornare in Italia a gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta il Sun, si prospetta un rientro in Italia per Matteo Darmian. Il terzino del Manchester United più volte era stato vicino al ritorno in Serie A nel recente passato, ma alla fine non si era mai trovato l'accordo per il trasferimento. Adesso, però, i tempi sembrano essere maturi: Roma e Inter sono pronti ad acquistarlo già a gennaio.