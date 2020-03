Inter e Roma, l'Europa League rinviata e l'ipotesi campo neutro. Ma è caos totale

La notizia della positività al Coronavirus del difensore della Juventus, Daniele Rugani, e la conseguente quarantena annunciata dall'Inter scombina i piani per un possibile recupero della partita di Europa League col Getafe, in programma stasera e rinviata insieme a Siviglia-Roma.

Campo neutro, ma dove? Prima della notizia relativa al contagio del difensore della Juventus, infatti, la UEFA aveva cominciato a pensare al piano B. L’ipotesi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è la partita unica in campo neutro e a porte chiuse. Quando? Prima del caso Rugani, tutto faceva pensare alla data di giovedì prossimo. Strada che sembra tramontare per la Roma (che ha sospeso gli allenamenti fino a lunedì), a maggior ragione per l’Inter causa quarantena. Ammesso che si trovi una nazione favorevole ad ospitare squadre provenienti da Italia e Spagna, Paesi colpiti dall’emergenza sanitaria. La domanda è scontata: perché una nazione dovrebbe trovare spazio per quattro club, i cui campionati sono già stati fermati o sono in procinto di farlo (la Spagna deciderà oggi)? Nel frattempo però sarebbero già partiti i sondaggi per verificare le varie disponibilità. Tra le ipotesi spiccano Russia e Polonia, più defilate Francia e Bulgaria.

L'altro problema - l tema sarà affrontato nell’incontro di oggi proprio tra la Uefa e le cinque Leghe maggiori d’Europa, ovvero Serie A, Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1. Sarà affrontato anche il topic legato alla prossima sosta delle nazionali: cosa fare con i giocatori che gireranno il mondo? Potranno farlo senza problemi? O, come fatto dal Cile, minacciano quarantene per i calciatori provenienti dai Paesi più colpiti? Il tema è caldo e in continuo aggiornamento.