Inter e Roma: sfida incrociata e scenari di mercato

Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Uno scontro incrociato, che suggerisce scenari, anche di mercato, tra presenta passato e futuro. Lo scontro proposto dal prossimo turno di campionato tra Inter e Roma offre numerosi spunti di riflessione, tra due società che sono state protagoniste in maniera diversa di una stagione travagliata, ma ancora in linea con quelli che erano gli obiettivi di inizio campionato. Suggestivo pensare per esempio, che una bella fetta della propria credibilità in vista di una possibile riconferma in nerazzurro, Spalletti se la vada a giocare contro la squadra che più delle altre ha segnato tappe fondamentali per la sua carriera di allenatore. Corsi e ricorsi storici che rimandano anche sull’altra panchina, quella di Ranieri, che vide l’Inter prima come il capolinea del sogno scudetto nel 2010, e poi come una bruciante delusione professionale un paio di anni più tardi. Un contatto a distanza che assume rilevanza ulteriore facendo riferimento al mercato, e così a lato dei tanti doppi ex su un versante e sull’altro, vale la pena approfondire la storia di Nainggolan e Zaniolo. Il primo doveva rappresentare l’uomo del salto di qualità e ci è riuscito solo in parte, anche per il trauma nel dover superare lo spirito di appartenenza ad una realtà giallorossa che gli era entrata sotto l’epidermide oltre che nel cuore, l’altro si è trasformato da buon prospetto nerazzurro a progetto di fuoriclasse all’ombra del Colosseo, generando rimpianti e riflessioni che porteranno a conseguenze anche nel prossimo futuro. Senza poi contare chi potrebbe ripercorrere la rotta di mercato in estate (Dzeko) o chi si trova conteso tra due progetti così diversi ma destinati a scrivere nuove affascinanti pagine a partire da sabato sera.