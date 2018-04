Inter, ecco il piano per arrivare a Barella: operazione Skriniar-bis

© foto di Federico Gaetano

L'Inter prepara il piano per arrivare a Nicolò Barella. Lo scrive Tuttosport, secondo cui i nerazzurri starebbero pensando a un'operazione Skriniar-bis. In particolare, Ausilio avrebbe comunicato al Sion l'intenzione di riacquistare Federico Dimarco, che dovrebbe essere offerto al Cagliari, assieme ad Andrea Pinamonti, per coprire in parte il costo del centrocampista. Valutato, così, 42 milioni di euro con un'operazione che però a bilancio ne costerebbe appena 12.