Inter, Eder allo Jiangsu Suning: ai nerazzurri 5,5 milioni

Marcelo, il secondo sogno proibito della Juventus in maglia blanca

Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, nulla sembra più impossibile in casa Juventus. Così nelle ultime ore ha preso piede anche l'idea Marcelo. Ad alimentare voci e soffiate di vario genere in realtà ci ha pensato in prima battuta lo stesso brasiliano, che ha lasciato qualche segnale...