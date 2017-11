Inter, Eder: "Volevamo la vittoria. Ora continuiamo così"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'attaccante dell'Inter Eder, autore del gol dell'1-1, spiega a InterTV i temi del match pareggiato con il Torino. "Alla fine è arrivato un pareggio, ma volevamo la vittoria - dice l'oriundo -. Bene nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo alzato il ritmo. Abbiamo avuto una reazione dopo lo svantaggio, portiamo a casa un pari che è comunque meglio di una sconfitta. Ho avuto anche un'altra occasione subito dopo l'1-1, ma è stato bravo Sirigu nell'anticiparmi. Dopo la sosta analizzeremo tutto con il mister, torneremo più carichi di prima. Oggi c'erano tantissimi tifosi a spingere e li ringaziamo tutti, l'impegno nostro sicuramente non è mancato. In pochi si aspettavano 9 vittorie e 3 pari dopo 12 giornate. Io sempre titolare accanto a Icardi? Sono scelte del mister, io darò sempre il massimo anche se vado in campo per un solo minuto", riporta Fcinternews.it.