Inter, emergenza terzini. Col Tottenham a rischio Vrsaljko e D'Ambrosio

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Non basta la sconfitta subita ieri contro il Parma. Come si apprende dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, adesso per l'Inter c'è anche il problema infortuni in difesa da gestire in vista dell'impegno di martedì contro il Tottenham. In particolare per quanto concerne il ruolo di terzino destro: Vrsaljko, che ieri ha visto i suoi perdere dalla tribuna, ha un'infiammazione al ginocchio e sul suo caso i nerazzurri vogliono procedere con prudenza, mentre D'Ambrosio ieri ha rimediato una contusione alla coscia che non lascia tranquillo Spalletti. Con anche Dalbert fuori dalla lista Champions, l'unico certo di giocare è Asamoah.