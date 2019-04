Inter, Emmers e Vanheusden non saranno sacrificati come Zaniolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter non vuole avere più rimpianti. Il club nerazzurro, scottato dal sacrificio di Zaniolo, ceduto alla Roma nell'operazione che ha portato Nainggolan a Milano, punta a non commettere più errori simili sul mercato e guarda con particolare attenzione alla crescita di due giovani talenti. Xian Emmers e Zinho Vanheusden, infatti, stanno facendo molto bene rispettivamente con le maglie di Cremonese e Standard Liegi: il centrocampista belga piace in Belgio, Olanda e Germania, ma l'Inter vorrebbe provarlo in Serie A. Il difensore, invece, vorrebbe restare nel club attuale, dove è diventato una certezza. Per entrambi, comunque, è esclusa una cessione a titolo definitivo, a meno di offerte irrinunciabili. Lo riporta fcinternews.