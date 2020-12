Inter, Eriksen via ma è necessario uno scambio: Ausilio sogna Van de Beek

Marotta ieri è stato chiaro a proposito del futuro di Eriksen: "Non è funzionale, partirà". Il problema è che con un ingaggio da 7,5 milioni di euro e un cartellino che pesa a bilancio per 21,8 milioni di euro, la strada più praticabile per il suo addio è quella di uno scambio di prestiti. Il PSG potrebbe proporre Paredes, l'Arsenal uno tra Xhaka e Ceballos, ma il vero sogno di Ausilio sarebbe quello di trattare con il Manchester United uno scambio con Van de Beek che non sta trovando spazio come sperato e che piace da sempre al ds nerazzurro. A riportarlo è Tuttosport.