Inter, esercitata opzione per Dimarco: può andare via

© foto di Federico De Luca

L'Inter ha deciso di esercitare il diritto per il riacquisto di Federico Dimarco, prodotto del settore giovanile nerazzurro, l'anno scorso al Sion. La situazione è in stand-by, come spiega FcInterNews: può andare via a titolo definitivo, realizzando plusvalenze o rientrando come contropartita tecnica, oppure rimanere all'Inter.