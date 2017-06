Inter, fioccano proposte per Murillo. Prezzo fissato a 15 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fioccano proposte per Jeison Murillo in casa Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, per il venticinquenne difensore centrale colombiano sarebbero arrivate proposte rifiutate di Sampdoria, Lille, due società turche. C'è lo Zenit, non è confermata l'idea Milan ma la realtà è che l'Inter vuole 15 milioni di euro e Murillo ha preso tempo per decidere il futuro e ne parlerà con l'agente.