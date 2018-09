Inter-Fiorentina, 1-0 all'intervallo: viola pericolosi ma decide Icardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un bel primo tempo, quello fra Inter e Fiorentina, con entrambe le squadre che si sono affrontate a viso aperto. Pronti e via ed è subito la Fiorentina a rendersi pericolosa con Mirallas, alla prima da titolare: il belga, partendo da sinistra, centra il palo alla destra di Handanovic con un tiro strozzato dal limite. Dopo alcuni minuti di gestione viola, è però l'Inter a prendere il sopravvento dal punto di vista del gioco con gli uomini di Pioli costretti a giocare di rimessa. Fra i nerazzurri bene Candreva, molto attivo sulla destra, ma è comunque la Fiorentina a rendersi pericolosa sfruttando un paio di disattenzioni nerazzurre al limite dell'area. Ma Simeone in entrambe le situazioni non si dimostra abbastanza reattivo. Sul finire di primo tempo, però, ecco la svolta: cross di Candreva, Vitor Hugo sfiora con la mano e l'arbitro Mazzoleni indica il dischetto del rigore dopo aver consultato il VAR. Dagli undici metri va Icardi che con freddezza fulmina Lafont e regala l'1-0 agli uomini di Spalletti.