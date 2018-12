© foto di Insidefoto/Image Sport

"La vacanza durerà fino all’Epifania, poi Gabigol si ripresenterà ad Appiano Gentile. La vera domanda resta la stessa: per quanto?". Se lo domanda La Gazzetta dello Sport, che descrive nel dettaglio la situazione dell'attaccante di proprietà dell'Inter. Pronto a rientrare dal prestito al Santos, Gabriel Barbosa piace molto al Flamengo, che pur di arrivare a lui sarebbe disposto a sacrificare il giovane e talentoso attaccante classe 2000 Lincoln. Difficile che dinanzi a questa possibilità i nerazzurri possano rimanere indifferenti. Vista l'assenza di caselle libere per gli extracomunitari in questo momento, la soluzione giusta sarebbe quindi prenderlo a gennaio per poi tesserarlo a luglio.