Inter, Gabigol ha firmato col Benfica: affare in prestito secco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriel Barbosa ha firmato con il Benfica. Questa l'indiscrezione raccolta da FcInterNews.it in merito al futuro del calciatore brasiliano, pronto a salutare l'Inter per tentare l'avventura in Portogallo. Il giovane attaccante si trasferisce in prestito secco annuale. Il club di Lisbona verserà nelle casse dell'Inter 500 mila euro, lo stipendio sarà a carico sia del Benfica che dell'Inter.