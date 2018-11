Inter, Gabigol non tornerà. Il club vuole limitare i danni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quale futuro per Gabriel Barbosa? Il ritorno al Santos è stato un successo, tra una valanga di gol e tanti assist. Ora, però, il prestito terminerà e bisognerà decidere il da farsi. Per l’Inter la soluzione ideale, ma complicatissima da percorrere, sarebbe quella di vendere Gabigol per liberarsi di un investimento che non è stato fortunato - assicura il Corriere dello Sport. L’obiettivo, dunque, è limitare i danni e almeno smettere di pagare l’ingaggio. Lo scenario più probabile è quello di un prestito in Europa fino a giugno, sperando in un rendimento di qualità per attrarre richieste in vista di giugno. Alternative? Un altro prestito in Brasile, magari a un club che sia in grado di accollarsi l’intero ingaggio e che giocherà la prossima Libertadores.