Inter, Gabigol può finire al Flamengo in uno scambio con Lincoln

Possibile nuovo futuro in prestito per Gabriel Barbosa, in arte Gabigol. A dicembre si concluderà la sua esperienza al Santos, ma secondo Fox Sports il brasiliano potrebbe non tornare all'Inter e passare direttamente al Flamengo per la sostituzione di Lucas Paquetà (destinato al Milan). In cambio i nerazzurri potrebbero accogliere il talento offensivo classe 2000 Lincoln, in un accordo che scadrebbe a giugno 2020.