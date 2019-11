© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabigol raggiunge Zico con 21 gol in campionato con la maglia del Flamengo: il traguardo è arrivato nel derby contro il Botafogo, un giorno "storico che non dimenticherò mai", le parole del brasiliano ex Inter. A tal proposito, Marotta pensa già alla futura plusvalenza: nessun club del vecchio continente sembra orientato a dargli una nuova chance, ma l'accordo col Flamengo per farlo rimanere rubronegro c'è già, sulla base di 20 milioni di euro più bonus, sottolinea la Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi.