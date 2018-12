Inter, Gabigol verso un nuovo prestito: stavolta però in Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabigol è pronto a tornare all'Inter ma solo di passaggio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il brasiliano, dopo la positiva esperienza al Santos l'attaccante è sulla via del ritorno e il club nerazzurro vorrebbe poi cederlo nuovamente in prestito, ma questa volta in Europa, dove il giocatore potrebbe farse le ossa in vista del possibile futuro proprio all'Inter. L'ipotesi cessione a titolo definitivo sembra invece poco probabile, visto che il club meneghino vorrebbe almeno 20 milioni di euro per il suo cartellino.